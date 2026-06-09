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21:26, 9 июня 2026Мир

Финский политик заявил об отчаянии Европы после одного решения по России

Политик Мема: Новые санкции ЕС в отношении РФ свидетельствуют об уровне отчаяния в Европе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Новый пакет антироссийских санкций свидетельствует об уровне отчаяния в Европе. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«Тот факт, что Европа истошно ищет новые санкции, говорит о степени отчаяния там», — написал эксперт.

По его мнению, европейские чиновники осуществляют «политику оскорблений», не стремясь к миру с Россией. Их истинным намерением является перевооружение Украины.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в рамках 21-го пакета санкций против России может запретить въезд на территорию Евросоюза для всех участников специальной военной операции на Украине.

До этого стало известно, что ЕС включил в новый пакет антироссийских санкций более 80 дополнительных позиций, часть из которых относится к военной сфере. По словам главы евродипломатии Каи Каллас, новые ограничительные меры находятся в стадии согласования.

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