Финский политик заявил об отчаянии Европы после одного решения по России

Политик Мема: Новые санкции ЕС в отношении РФ свидетельствуют об уровне отчаяния в Европе

Новый пакет антироссийских санкций свидетельствует об уровне отчаяния в Европе. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«Тот факт, что Европа истошно ищет новые санкции, говорит о степени отчаяния там», — написал эксперт.

По его мнению, европейские чиновники осуществляют «политику оскорблений», не стремясь к миру с Россией. Их истинным намерением является перевооружение Украины.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в рамках 21-го пакета санкций против России может запретить въезд на территорию Евросоюза для всех участников специальной военной операции на Украине.

До этого стало известно, что ЕС включил в новый пакет антироссийских санкций более 80 дополнительных позиций, часть из которых относится к военной сфере. По словам главы евродипломатии Каи Каллас, новые ограничительные меры находятся в стадии согласования.