МИД Ирана призвал иностранные силы покинуть район Исламской Республики

Аракчи рекомендовал иностранным силам покинуть район Ирана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи посоветовал иностранным силам покинуть район Исламской Республики. Об этом дипломат заявил на своей странице в социальной сети X.

«Иностранные силы, находящиеся вблизи нашей территории, постоянно подвергаются риску из-за их собственных человеческих ошибок (...) Для снижения риска лучшее решение для иностранных сил — уйти как можно скорее... Иран предпочитает язык дипломатии... Мы также владеем и другими языками», — написал Аракчи.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что соглашение о прекращении войны с Ираном может быть подписано «через два-три дня». По его словам, в рамках будущего соглашения Тегеран откажется от возможности обладать ядерным оружием и откроет Ормузский пролив.