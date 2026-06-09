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22:45, 9 июня 2026Мир

МИД Ирана призвал иностранные силы покинуть район Исламской Республики

Аракчи рекомендовал иностранным силам покинуть район Ирана
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости / Pool

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи посоветовал иностранным силам покинуть район Исламской Республики. Об этом дипломат заявил на своей странице в социальной сети X.

«Иностранные силы, находящиеся вблизи нашей территории, постоянно подвергаются риску из-за их собственных человеческих ошибок (...) Для снижения риска лучшее решение для иностранных сил — уйти как можно скорее... Иран предпочитает язык дипломатии... Мы также владеем и другими языками», — написал Аракчи.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что соглашение о прекращении войны с Ираном может быть подписано «через два-три дня». По его словам, в рамках будущего соглашения Тегеран откажется от возможности обладать ядерным оружием и откроет Ормузский пролив.

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