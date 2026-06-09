Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:20, 9 июня 2026Экономика

Мировые цены на важнейшее удобрение рухнули

Биржевая стоимость мочевины упала более чем на 30 процентов с середины апреля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Faisal Bashir / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

С середины апреля биржевая стоимость мочевины упала более чем на 30 процентов, что свидетельствует о постепенном сведении на нет трейдерских надбавок из-за войны в Иране. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные торгов.

Мочевина является важнейшим для сельского хозяйства концентрированным азотным удобрением. Она действует мягче многих аналогов и реже обжигает листья при опрыскивании, из-за чего пользуется большой популярностью среди фермеров. В начале лета ее стоимость упала до минимального с 5 марта уровня.

Подобная динамика фиксируется на фоне ослабления опасений участников рынка по поводу риска затяжных перебоев в поставках, отмечают эксперты. Из-за перекрытия Ираном и США Ормузского пролива под угрозой оказалась около трети глобальных отгрузок ключевого удобрения. Однако в начале лета ост котировок, вызванный войной в Иране, фактически нивелировался.

В ООН называли риски затяжных перебоев в поставках удобрений одним из главных последствий блокировки Ормузского пролива. На этом фоне аналитики организации предупреждали об угрозе продовольственного шока.

Несмотря на удешевление мочевины, говорить о полноценном завершении кризиса пока еще рано, сходятся во мнении эксперты. Если перемирие между США и Ираном будет нарушено, мир снова столкнется с резким сокращением отгрузок с Ближнего Востока. «Мы еще не полностью выбрались из затруднительного положения», — констатировал сельскохозяйственный брокер компании StoneX Кан Вэй Чеанг.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Абрамович может быть услышан». Почему российский миллиардер посетил Украину и как в Киеве оценивают его встречу с Зеленским?

    Фон дер Ляйен пообещала Украине деньги и переговоры о членстве в ЕС

    Директор Пугачевой ответила на слухи о долгах певицы

    Участница романтического шоу упала в обморок после отказа жениха

    Установлен куратор расправы над москвичкой по указке мошенников

    Китай запустил ракету Zhuque-2E Y6 со спутниками связи

    В России заявили об окончании существования Украины как суверенной страны

    Названы сложности разработки системы контроля состояния водителя за рулем

    Prada создал нижнее белье для астронавтов НАСА

    Трем странам СНГ предрекли миграционный кризис после «катастрофы»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok