Начался прием заявок на международную премию уличной культуры «КАРДО»

Регистрация на премию «КАРДО» открыта до 15 июля

Открылся прием заявок на международную конкурс-премию «КАРДО». В новом сезоне конкурса Президентской платформы «Россия – страна возможностей» могут принять участие атлеты, танцоры, музыканты, художники и организаторы событий. С 2018 года участниками проекта стали более 225 000 человек из 147 стран мира.

Как отметили в дирекции президентской платформы, «КАРДО» является первой премией уличной культуры и спорта в мире. Участие в ней дает шанс заявить о себе на международном уровне, получить признание, инструменты для роста и побороться за денежные призы. Присоединиться к конкурсу могут как любители, так и профессионалы из всех регионов России и стран мира. Регистрация открыта на официальном сайте проекта до 15 июля. После регистрации участники пройдут онлайн-отбор, а также присоединятся к очным этапам сезона.

«Участники получают не просто признание, а реальные инструменты для роста — от наставничества до грантов и профессионального продюсирования. В девятом сезоне мы продолжим укреплять международное сотрудничество и делать все, чтобы каждый деятель улиц, где бы он ни находился, мог найти свой путь к успеху», — рассказал директор по маркетингу и аналитике Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Михаил Гусев.

В этом году проект реализуется по пяти конкурсам: соревнования уличной культуры и спорта, видеоконкурс, премия за вклад в развитие индустрии, конкурс общественных проектов, а также конкурс молодых дизайнеров уличной одежды. Конкурсанты выступят перед экспертами индустрии, представителями спортивных федераций и международным судейским корпусом. Соревнования пройдут по 13 направлениям: BMX, скейтбординг, паркур, воркаут, граффити, брейкинг, хип-хоп, рэп, диджеинг, кикскутеринг, трикинг и фриран и новой соревновательной номинации — роллерблейдинг.

В 2026 году соревнования проходят в двух лигах — любительской и профессиональной. Обе лиги доступны как в онлайн-, так и в офлайн-формате. Профессиональная лига реализуется совместно с ведущими спортивными федерациями и направлена на поиск и поддержку сильнейших спортсменов в экстремальном и уличном спорте. Любительская лига дает возможность каждому начать путь в уличной культуре, а опытным участникам — показать свое мастерство и заявить о себе. Одним из ключевых нововведений сезона стало снижение минимального возраста участников до 14 лет.

«Девятый сезон станет еще более международным, более открытым и более живым. И нам особенно важно, что сегодня участники из разных стран могут говорить друг с другом через общий язык движения, творчества и улицы», — подчеркнул руководитель общественной организации «ОФФБИТС ЮГ», организатор премии Петр Янченко.

Итоги будут подведены на международном гранд-финале «КАРДО» с 16 по 20 сентября во Владивостоке. Победители проекта получат всестороннее сопровождение, включая обучение, наставничество и развитие профессиональных навыков, а также денежные призы. Дополнительно они смогут претендовать на гранты до 1 500 000 рублей от «Росмолодежь.Гранты», информационную поддержку и возможность реализовать себя и свои проекты с профессиональной командой. Для координации работы формируется Ассоциация организаторов «КАРДО». В рамках ее деятельности будут выявлены лучшие практики для рекомендации в программу развития молодежной культуры и спорта в России.