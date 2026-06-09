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10:02, 9 июня 2026Экономика

Назван самый популярный у россиян способ нарастить сбережения

РИА Новости: Около 44 % считают вклады самым выгодным способом нарастить сбережения
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Почти половина (около 44 процентов) россиян считают рублевые вклады самым выгодным способом нарастить сбережения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Рублевые вклады остаются самым популярным у граждан способом нарастить сбережения на фоне жесткой денежно-кредитной политики Центробанка. Высокая ключевая ставка (сейчас составляет 14,5 процента годовых) делает этот банковский продукт привлекательным для населения, отмечают эксперты.

Рыночные ставки по вкладам в крупнейших российских финансовых организациях все еще держатся выше 10 процентов, опережая инфляцию, поясняют аналитики. Еще чуть более трети (35 процентов) респондентов считают оптимальным вариантом распределять накопления между несколькими валютами (доллары, евро и юани).

Как показали результаты предыдущего исследования «Выберу.ру», 38 процентов россиян хранят сбережения на накопительных счетах и вкладах. Другими востребованными способами сохранить деньги для граждан являются вложения в облигации, ценные бумаги компаний, золото и другие драгоценные металлы.

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