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07:00, 9 июня 2026Забота о себе

Парам подсказали способ повысить сексуальную активность

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Эксперт по сексу и отношениям Элеанор Гордон-Смит посоветовала изменить отношение к сексу, чтобы чаще им заниматься. Такой совет она дала в ответ на письмо читательницы издания The Guardian.

Обратившаяся к эксперту женщина рассказала, что с самого начала отношений ее муж хочет секса реже, чем она. Раньше она связывала это со стрессом из-за работы, однако проблема не исчезла даже после того, как они взяли длительный отпуск и уехали путешествовать.

В ответ на письмо Элеанор Гордон-Смит отметила, что обычно подобные трудности встречаются у пар, которые по-разному воспринимают интимную близость и вкладывают в нее разный смысл. Но в случае читательницы ситуация иная: оба партнера относятся к сексу как к тяжелой работе, с которой можно не справиться. «Если для человека секс — это место, где его оценивают, то интерес к нему может снижаться», — пояснила она.

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Чтобы изменить ситуацию, Гордон-Смит посоветовала обоим супругам принять мысль, что близость не должна соответствовать стандартам. По ее мнению, секс может быть ленивым, быстрым или редким, но очень важно, чтобы он приносил удовольствие. Эксперт добавила, что хороший секс со временем часто приводит к тому, что половое влечение усиливается.

Ранее психотерапевт Тифф Хадсон рассказал, что женщинам нравятся стоны партнера в постели. По ее мнению, такие звуки помогают одновременно понять, что нравится мужчине в сексе, и укрепить связь в паре.

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