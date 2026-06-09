Подготовка к выходу в свет увенчалась для девушки «химическим ожогом на заднице»

Пользовательница Reddit с ником Only_Mushroom_69 поделилась историей о том, как подготовка к выходу в свет увенчалась для нее «химическим ожогом на заднице». Она собиралась посетить мероприятие, на котором потенциально могла возникнуть потребность раздеться.

«Я ненавижу свои волосы на теле, лазерная эпиляция не помогает, растительность всегда возвращается, а восковая депиляция слишком дорогая. И вот я лежу задницей кверху, а мне в область ануса наносят крем для депиляции для зоны бикини. И в этот момент я почувствовала ожог, сравнимый с тысячью солнцами», — посетовала 27-летняя девушка.

Вместе со специалистом по депиляции автор попыталась удалить крем, после чего стремительно побежала в душ, чтобы охладить место ожога холодной водой. По ее словам, она никогда не испытывала настолько сильной боли, хотя к своему возрасту пережила роды, многочисленные переломы, онкологическое заболевание и две экстренные операции из-за отказа органов.

«Теперь у меня небольшой химический ожог на заднице. Знайте, что крем для зоны бикини не подходит для ануса», — заключила девушка.

Ранее другая пользовательница Reddit выпила алкоголя, чихнула и склеила свои половые органы. По ее словам, это произошло во время попытки избавиться от лишней растительности на теле.