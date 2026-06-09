Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:03, 9 июня 2026Интернет и СМИ

Подготовка к выходу в свет увенчалась для девушки «химическим ожогом на заднице»

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Prostooleh / Magnific

Пользовательница Reddit с ником Only_Mushroom_69 поделилась историей о том, как подготовка к выходу в свет увенчалась для нее «химическим ожогом на заднице». Она собиралась посетить мероприятие, на котором потенциально могла возникнуть потребность раздеться.

«Я ненавижу свои волосы на теле, лазерная эпиляция не помогает, растительность всегда возвращается, а восковая депиляция слишком дорогая. И вот я лежу задницей кверху, а мне в область ануса наносят крем для депиляции для зоны бикини. И в этот момент я почувствовала ожог, сравнимый с тысячью солнцами», — посетовала 27-летняя девушка.

Вместе со специалистом по депиляции автор попыталась удалить крем, после чего стремительно побежала в душ, чтобы охладить место ожога холодной водой. По ее словам, она никогда не испытывала настолько сильной боли, хотя к своему возрасту пережила роды, многочисленные переломы, онкологическое заболевание и две экстренные операции из-за отказа органов.

«Теперь у меня небольшой химический ожог на заднице. Знайте, что крем для зоны бикини не подходит для ануса», — заключила девушка.

Ранее другая пользовательница Reddit выпила алкоголя, чихнула и склеила свои половые органы. По ее словам, это произошло во время попытки избавиться от лишней растительности на теле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Неуклюжая провокация». Небензя оценил письмо Зеленского Путину и указал на ошибку Киева

    В Конгрессе США раскрыли состояние переговоров по Украине

    Россияне назвали самые раздражающие финансовые привычки партнеров

    Женщину кремировали по ошибке

    Названы способы отучить кошку есть цветы

    Россиянам назвали способы спасения из тонущей машины

    Одинокая корова пришла в жилые кварталы Новой Москвы

    Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника

    В Европе оказались поражены встречей Зеленского и лидеров «евротройки»

    F-47 заметили на нашивке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok