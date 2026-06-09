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16:49, 9 июня 2026Из жизни

Полицейские идентифицировали найденные 44 года назад останки женщины

В США полицейским удалось установить личность женщины, которую нашли в реке в 1982 году
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Rosemarie Mosteller / Shutterstock / Fotodom

В США полицейским удалось идентифицировать останки женщины, чьи останки нашли в реке еще в 1982 году. Об этом сообщает WISN.

Тело молодой женщины было обнаружено в Милуоки 44 года назад, когда пожарный пришел проверить свою лодку, пришвартованную у набережной. По оценкам экспертов, она пробыла в реке до трех месяцев. Установить ее личность, выяснить, откуда она, и как погибла, в то время не удалось.

Неизвестную похоронили, а дело легло на полку. Прорыв случился только сейчас, когда криминалисты применили передовой метод судебно-генетической генеалогии. Они выделили ДНК из останков, нашли отдаленных родственников через базы данных и восстановили цепочку. Женщину опознали как Берлин Траммел. В 1982 году ей было 26 лет.

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Семью Траммел уже уведомили. Родственники поблагодарили следователей за долгожданную правду о ее исчезновении. Как именно не стало Берлин и почему она оказалась в воде, до сих пор не установлено. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в городе Портленд, США, идентифицировали мужские останки, найденные рядом с кладбищем в декабре 2004 года. Они лежали в окружении сковородок, продуктов питания и одежды.

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