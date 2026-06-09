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16:08, 9 июня 2026Экономика

Появились подробности о 21-м пакете санкций против России

Reuters: Под новые санкции Евросоюза против России попадут до 90 банков
Кирилл Луцюк

Фото: Thierry Monasse / Getty Images

В 21-й пакет санкций Европейского союза против России войдут меры, направленные против банковских и криптовалютных сетей. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

Предполагается, что такие шаги должны повысить вероятность банковского кризиса в России и изменить переговорную позицию Москвы. Под новые санкции попадут до 90 финансовых структур по всему миру. Будет введен полный запрет на транзакции через SWIFT в отношении 31 российского банка. Кроме того, в рамках нового пакета санкции введут против 30 нефтяных танкеров.

В свою очередь, агентство Anadolu процитировало главу верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас, которая заявила, что Европейский союз «кирпичик за кирпичиком разрушает основы российской военной экономики». По ее словам, всего в новый список запланированных рестрикций войдет 170 позиций.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне 44,1 доллара за баррель в течение шести месяцев.

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