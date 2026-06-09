Премьер Венгрии захотел встретиться с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Мадьяр заявил о желании встретиться с Зеленским

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в беседе с ATV заявил, что рассчитывает вскоре провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.

Мадьяр намерен закрепить соглашение о возвращении прав венгерскому национальному меньшинству в Закарпатье. По его словам, подходящим местом для переговоров является город Берегово в Закарпатской области Украины, где проживают этнические венгры.

Ранее Мадьяр заявил, что Будапешт не потерпит двойных стандартов в подходе к расширению Евросоюза. По его словам, Венгрия не согласится на ускоренное вступление Украины в сообщество. В то же время политик подтвердил, что венгерское правительство не возражает против начала переговоров о приеме Киева в ЕС.