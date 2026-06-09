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17:31, 9 июня 2026Экономика

Москвичам назвали срок схода «пуховых сугробов»

Эколог Усманов: Тополиный пух сойдет в Москве к 25 июня
Виктория Клабукова

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Столичные жители смогут попрощаться с тополиным пухом еще не скоро. Когда ждать конца цветения тополя, Агентству городских новостей «Москва» рассказал член центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов.

Активная фаза пушения в зависимости от вида тополя длится от десяти дней до двух недель. В этом году пух начал лететь в конце мая. Сейчас наблюдается его самая высокая концентрация — на московских улицах образовались настоящие пуховые «сугробы». По прогнозам эколога, они сойдут только к концу июня. Основная масса тополиного пуха исчезнет к 20-25 июня, заверил Усманов. Однако если во второй половине месяца мегаполис накроют затяжные ливни, которые прибьют пух, отдельные пушинки могут встречаться вплоть до первой декады июля.

Ранее биолог назвал регионы России с наименьшим количеством тополиного пуха. Холодная и затяжная весна создает неблагоприятные условия для формирования плодов-коробочек. Такая погода в этом году наблюдалась в южных регионах Западной Сибири — Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, в Алтайском крае и Республике Алтай.

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