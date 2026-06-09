Раскрыты детали уникальной спасательной операции в Ормузском проливе

CBS: США спасли экипаж рухнувшего в Ормузском проливе вертолета с помощью морского дрона

Вооруженные силы (ВС) США спасли экипаж сбитого Ираном над Ормузским проливом вертолета Apache в ходе первой в истории спасательной операции с использованием беспилотного морского дрона. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

«Двух членов экипажа спас морской дрон в ходе первой подобной операции, когда-либо проводившейся вооруженными силами США», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, беспилотный катер доставил военнослужащих в безопасное место на воде, откуда их подняли на борт вертолета для дальнейшей транспортировки.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что потерпевший крушение над Ормузским проливом вертолет Apache был сбит Ираном. Он добавил, что Соединенные Штаты должны ответить на эту атаку.