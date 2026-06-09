Россиянам назвали риски для машины из-за тополиного пуха

Эксперт Серебряков: Тополиный пух способен серьезно нарушить работу мотора и кондиционера

С появлением тополиного пуха вырастают риски для машины. Дело в том, что результат цветения тополя способен нарушить работу мотора и кондиционера, а в ряде случаев — привести к серьезной поломке, заявил «Газете.Ru» директор департамента послепродажного обслуживания группы компаний «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков.

По словам специалиста, пух, проникая в моторный отсек, соединяется с дорожной пылью и масляными отложениями, формируя плотный войлокообразный слой. Покрытие оседает на радиаторе и нарушает теплообмен. В результате мотор начинает перегреваться, особенно сильно это происходит в заторах.

Наиболее уязвимым местом специалист назвал радиатор кондиционера. Забитые пухом ячейки резко ослабляют охлаждение, что создает повышенную нагрузку на компрессор установки и со временем может полностью вывести его из строя. Дополнительно пух загрязняет воздушный фильтр мотора и вентиляционные каналы.

В период активного цветения тополей эксперт рекомендовал раз в неделю очищать радиаторы сжатым воздухом или водой под слабым напором. Воздушный фильтр мотора стоит заменить, как только тополя отцветут. Также Серебряков назвал экономически оправданным решением установку защитной сетки перед бампером. По крайней мере, так крупные фрагменты пуха не попадут в подкапотное пространство. Эксперт также напомнил об опасности использования открытого огня или легковоспламеняющейся жидкости для удаления пуха.

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