Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:42, 9 июня 2026Путешествия

Россиянин ограбил duty-free в чужом городе и улетел домой

Россиянин улетел домой в Екатеринбург с духами из duty-free и был задержан
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Grey82 / Shutterstock / Fotodom  

Россиянин из Екатеринбурга ограбил duty-free в чужом городе и улетел домой. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на Западное ЛУ МВД России на транспорте.

Инцидент произошел в воздушной гавани Храброво и попал на камеры видеонаблюдения. На них видно, как мужчина бродит по duty-free под видом покупателя и разговаривает по телефону. Затем он берет с полки парфюм и выходит с ним из магазина. Уточняется, что он благополучно сел с духами на рейс до родного города.

Личность злоумышленника быстро установили. Им оказался 28-летний житель Екатеринбурга. Он был задержан, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее женщина украла духи в аэропорту Азии и оказалась под угрозой многолетнего заключения. Общая сумма украденного составила 1,1 тысячи сингапурских долларов (около 79 тысяч рублей).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Абрамович может быть услышан». Почему российский миллиардер посетил Украину и как в Киеве оценивают его встречу с Зеленским?

    Фон дер Ляйен пообещала Украине деньги и переговоры о членстве в ЕС

    Директор Пугачевой ответила на слухи о долгах певицы

    Участница романтического шоу упала в обморок после отказа жениха

    Установлен куратор расправы над москвичкой по указке мошенников

    Китай запустил ракету Zhuque-2E Y6 со спутниками связи

    В России заявили об окончании существования Украины как суверенной страны

    Названы сложности разработки системы контроля состояния водителя за рулем

    Prada создал нижнее белье для астронавтов НАСА

    Трем странам СНГ предрекли миграционный кризис после «катастрофы»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok