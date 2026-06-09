Россиянин ограбил duty-free в чужом городе и улетел домой

Россиянин улетел домой в Екатеринбург с духами из duty-free и был задержан

Россиянин из Екатеринбурга ограбил duty-free в чужом городе и улетел домой. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на Западное ЛУ МВД России на транспорте.

Инцидент произошел в воздушной гавани Храброво и попал на камеры видеонаблюдения. На них видно, как мужчина бродит по duty-free под видом покупателя и разговаривает по телефону. Затем он берет с полки парфюм и выходит с ним из магазина. Уточняется, что он благополучно сел с духами на рейс до родного города.

Личность злоумышленника быстро установили. Им оказался 28-летний житель Екатеринбурга. Он был задержан, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее женщина украла духи в аэропорту Азии и оказалась под угрозой многолетнего заключения. Общая сумма украденного составила 1,1 тысячи сингапурских долларов (около 79 тысяч рублей).