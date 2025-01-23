Женщина украла духи в аэропорту Азии и оказалась под угрозой многолетнего заключения

Женщина оказалась под угрозой семи лет тюрьмы за кражу духов в аэропорту Чанги

Жительница Индии украла духи и сувениры в аэропорту Чанги в Сингапуре и оказалась под угрозой многолетнего заключения. Об этом пишет The Straits Times.

В четверг, 23 декабря, сотрудники четырех магазинов азиатской воздушной гавани обнаружили пропажу нескольких товаров и сообщили об этом в полицию. Уточняется, что их общая сумма составила 1,1 тысячи сингапурских долларов (около 79 тысяч рублей).

Стражи правопорядка провели расследование и задержали подозреваемую — ей оказалась 62-летняя гражданка Индии. По предварительным данным, женщина зашла в магазины и украла из них различные товары, спрятав их в ручной клади. Если ее признают виновной, ей может грозить штраф или семь лет тюрьмы.

Ранее в этом же аэропорту Сингапура арестовали пассажирку по подозрению в краже товаров спустя почти два месяца после случившегося. Из магазинов в транзитной зоне пропали ремень стоимостью 800 долларов и косметика на 600 долларов.

