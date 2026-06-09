Россиянка обратилась в суд из-за одного действия во время массажа в спа-салоне

Петербурженка обратилась в суд из-за того, что на массаже в спа с нее сняли нижнее белье

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в суд из-за одного действия на массаже в московском спа-салоне. Как стало известно Telegram-каналу «Осторожно, Петербург», с россиянки сняли нижнее белье.

Пострадавшая отметила, что все произошло в салоне «Бенедикт» в Зеленограде. Как утверждает клиентка, ей выдали на время процедуры одноразовое нижнее белье. Массажист, по словам женщины, убрал его с нее без предупреждения.

Петербурженка отметила, что сразу после оказания услуги пошла к администратору. Ей принесли извинения за ситуацию и предложили подарочный сертификат. Однако клиентку этим не успокоили.

Россиянка поделилась, что получила психологическую травму. Она требует взыскать с салона 105 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

До этого сообщалось, что в Петербурге восьмилетней школьнице сломали ногу во время массажа. По факту случившегося возбудили уголовное дело.