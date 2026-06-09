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Силовые структуры
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07:27, 9 июня 2026Силовые структуры

Россиянка подожгла рабочий кабинет в попытке скрыть свое преступление

Под Новосибирском суд приговорил начальницу почты к 4,5 года колонии за кражу
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Куйбышевский районный суд Новосибирской области приговорил начальницу почты к 4,5 года колонии общего режима за кражу 2,9 миллиона рублей из кассы отделения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Следствие и суд установили, что в ноябре 2024 года женщина похитила вверенные ей деньги, а после сожгла часть купюр и инсценировала короткое замыкание в служебном кабинете, чтобы скрыть следы преступления. Фигурантку признали виновной по статье о присвоении чужого имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Отбывание наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14 лет.

Ранее сообщалось, что афера с виллами на Бали блогера обросла еще 11 уголовными делами.

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