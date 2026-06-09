Российская молодежь побоялась остаться без денег

«Ведомости»: Больше 60 % подростков в России боятся не найти работу и остаться без денег

В России 62 процента подростков опасаются, что не смогут найти хорошую работу и останутся без денег. Это показал опрос, проведенный Ассоциацией организаторов студенческих олимпиад «Я — профессионал». Его результаты процитировали «Ведомости».

На втором месте по распространенности — страх нереализованных мечтаний, о котором заявил 41 процент респондентов. Кроме того, 27 процентов признались, что их страшит одиночество, а 25 процентов подростков опасаются военных конфликтов и нестабильности. Проблем со здоровьем боятся 22 процента.

С финансовой самостоятельностью взрослость ассоциируют только 45 процентов молодых людей.

Опросы показывают, что молодые россияне ждут от работы высокой зарплаты и отсутствия переработок.

Оказалось, что 29 процентов рассчитывают на доход от 100 до 150 тысяч рублей, 26 процентов ожидают дохода от 150 до 200 тысяч рублей и еще 26 процентов — 200-300 тысяч рублей.