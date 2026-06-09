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23:40, 9 июня 2026Мир

Спецпредставитель Путина пошутил о новом кандидате в президенты США

Дмитриев пошутил о возможном выдвижении Харрис в президенты США
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, рассуждая о президентских выборах в США, пошутил о возможной кандидатуре бывшего вице-президента США Камалы Харрис. Он описал такое развитие событий двумя словами в соцсети X.

«Команда мечты», — написал Дмитриев. Так он прокомментировал новость, что Харрис хочет принять участие в предвыборной гонке вместе с конгрессвумен от Демократической партии Александрией Окасио-Кортес в качестве вице-президента.

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