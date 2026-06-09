Стало известно о новых разногласиях между Украиной и ЕС

Politico: Попытки Украины ускорить вступление в ЕС вызывают напряженность с Брюсселем

Попытки Киева ускорить процесс вступления в Европейский союз (ЕС) привели к разногласиям между Украиной, Брюсселем и рядом европейских столиц. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.

«Стремление Украины быстро продвигаться по пути к членству в ЕС вызывает напряженность между Киевом, Брюсселем и некоторыми европейскими столицами накануне открытия первого официального переговорного кластера на следующей неделе», — сказано в сообщении.

Издание отмечает, что украинские власти рассчитывают до конца лета открыть сразу несколько переговорных кластеров вместо одного. При этом Киев стремится продемонстрировать политикам и уставшему от конфликта обществу, что перспектива членства в ЕС остается реальной.

Ранее сообщалось, что Украина опасается, что рассмотрение ее заявки о вступлении в Европейский союз (ЕС) могут отложить по политическим причинам.