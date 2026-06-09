Туриста арестовали в аэропорту Кипра из-за его хобби

Kathimerini: Турист из Германии сфотографировал самолеты на Кипре и угодил под арест

Прилетевший на отдых с семьей турист угодил под арест на Кипре из-за хобби — он фотографировал военные объекты. Об этом сообщила газета Kathimerini.

6 июня 56-летнего жителя Германии арестовали в аэропорту Ханья и обвинили в шпионаже. Мужчина использовал профессиональную фотокамеру, на которую сфотографировал несколько военных самолетов в зоне ограниченного доступа.

Путешественник заявил, что не знал о строгих ограничениях, и находился в отпуске с дочерью и женой. Фотографии он делал из-за своего увлечения воздушными судами. Однако офицеры предъявили ему обвинения и забрали технику. Немец попросил отложить судебное разбирательство, чтобы связаться с адвокатами. Он должен предстать перед судом 9 июня.

Ранее стало известно, что у россиян появился новый способ попасть на Кипр. 2 июня Кипр и Казахстан впервые связало прямое авиасообщение.