В Госдуме приняли новый закон о контроле за иноагентами

В Госдуме приняли закон об усилении контроля за иноагентами

В Госдуме сразу во втором и третьем чтениях приняли новый закон об усилении контроля за иноагентами. В частности, речь идет о получении от банков информации о счетах данной категории граждан, передает РИА Новости.

Согласно нововведениям, Минюст будет наделен правом направлять в банки электронные запросы, на которые кредитные организации обязаны отвечать в течение трех рабочих дней и предоставлять при выявлении признаков нарушений закона об иноагентах справки по операциям, счетам и вкладам таких лиц в электронной форме.

Кроме того, новый закон касается рекламы — с 1 сентября иноагентам нельзя будет давать социальную рекламу, в том числе на собственных информационных ресурсах.

Принятый Госдумой закон также предусматривает действия относительно исключения граждан из реестра иноагентов. По новым правилам, если иностранный агент получит отказ, то повторно подать такое заявление он сможет не ранее чем через год. При этом для физлиц, включенных в реестр впервые, устанавливается особый порядок повторного обращения.

За Минюстом также закрепляется право в течение 10 рабочих дней вернуть заявление иноагента о включении в реестр, если оно оформлено с нарушением или содержит недостоверные сведения, с одновременным уведомлением заявителя. Помимо этого, с 1 сентября иноагенты будут обязаны в свободной форме направлять в Минюст в электронном виде сведения об отсутствии изменений в ранее представленной информации.

В Госдуме убеждены, что изменения в законе позволят повысить контроль за денежными операциями иноагентов и предупредить случаи сокрытия полученных ими денежных средств.

Ранее Госдума приняла закон, касающийся уехавших из России граждан. Он позволяет арестовывать их состояние при совершении некоторых правонарушений. В их числе — дискредитация Российской армии, призывы к введению санкций, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, а также неуплата штрафа за перечисленные поступки.