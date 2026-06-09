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14:14, 9 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали цель визита Зеленского в Эстонию на саммит стран Северной Европы и Балтии

Журова о визите Зеленского в Эстонию: Киеву надо успокоить народ, что страна движется к ЕС
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Wiktor Szymanowicz / Future Publishing via Getty Images

Визитом президента Украины Владимира Зеленского в Эстонию, где состоится саммит «Украина — страны Северной Европы и Балтии», Киев демонстрирует украинскому народу якобы движение к Евросоюзу (ЕС), считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением депутат поделилась в беседе с «Лентой.ру».

«Киеву надо успокоить народ, что они движутся к Евросоюзу. Потому что если еще народ начнет понимать, что никакого Евросоюза не будет, то внутри будет взрыв», — допустила Журова.

При этом парламентарий предупредила, что в случае договоренностей о запусках дронов на Россию с территорий стран-участниц саммита будут последствия.

«Если со стороны Финляндии на нас будут дроны лететь, на мою родную Ленинградскую область, то Финляндия же понимает, чем может закончиться для них? Европа не должна в этом принимать участие, как они говорят. Мы же видим, что дроны летят и на мирные объекты. Поэтому неизвестно, какие тут гарантии безопасности. Уже надо им опасаться саму Украину», — заключила она.

Ранее стало известно, что Зеленский прибыл в Эстонию, где состоится саммит «Украина — страны Северной Европы и Балтии».

Украинский лидер также сообщил, что перед началом мероприятия встретился с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. Они обсудили работу над развитием антибаллистической защиты Европы и подготовку соглашения в формате Drone Deal (сделка по дронам).

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