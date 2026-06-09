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14:46, 9 июня 2026Россия

В России назвали возможные места запуска украинских беспилотников по Балтийскому флоту

Баранец указал на возможный запуск дронов по Балтийскому флоту с территории России
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: ivkovmark / Shutterstock / Fotodom

Украинские беспилотники могли атаковать Балтийский флот не только из Прибалтики. Такое мнение в беседе с «Царьградом» высказал полковник в отставке, военный эксперт Виктор Баранец.

По его словам, вопреки очевидному варианту, что дроны летели через акваторию Финского залива со стороны Прибалтики, враг мог бить с территории России.

«Вы почему-то исключаете, что эти удары могли быть с территории России, а не только из Прибалтики. Ведь они перевезли огромное количество частей, имеется в виду, для сборки беспилотников. Сидят где-то там в своих ячейках, мастырят и запускают», — отметил эксперт.

К тому же, добавил Баранец, есть несколько доказанных случаев, когда диверсанты запускали беспилотник с российской территории. Он подчеркнул, что диверсионные группы действуют в тылу, и игнорировать эту версию нельзя.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что украинские дроны могли лететь на Санкт-Петербург и Ленобласть через Прибалтику.

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