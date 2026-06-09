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20:22, 9 июня 2026Россия

В России ответили на новые санкции против участников СВО словами о внутренних ограничениях

Депутат Журавлев: В России сложно найти ветерана СВО, который стремится в Европу
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отреагировал на новые санкции Евросоюза, касающиеся запрета въезда участникам специальной военной операции (СВО) на Украине. По его словам, в России сложно найти ветерана СВО, который стремится в Европу, пишет «Газета.Ru».

«Это, между прочим, может быть сейчас еще и небезопасно, с учетом того, как работают против нас западные спецслужбы. Кроме того, у нас в стране столько прекрасных мест для отдыха, что никакой ЕС рядом не стоял», — обозначил Журавлев.

Парламентарий также напомнил о внутренних российских ограничениях, согласно которым военнослужащие и лица с допуском к гостайне сдают загранпаспорта и могут выезжать за рубеж только с разрешения командования. «Ситуация для российских военных с поездками в недружественные страны, включая ЕС и США, была и прежде практически закрытой», — заключил он.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия предложила в 21-м пакете санкций против России запретить въезд на территорию Европейского союза для всех участников СВО.

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