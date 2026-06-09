В России предложили способ борьбы с атакующими города дронами ВСУ

Депутат Журавлев: Чтобы защититься от дронов ВСУ, нужно уничтожать европейские заводы

Необходимо наносить удары по европейским заводам, выпускающим беспилотники для Украины, заявил депутат Госдумы, первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлев. В интервью «Ленте.ру» он отметил, что пока не будет уничтожена сама индустрия БПЛА, количество атакующих дронов будет только расти.

«Не устану повторять, что их будет с каждым днем все больше и больше, пока мы не начнем планомерное уничтожение индустрии БПЛА. Речь идет не только о логистике и путях доставки комплектующих на Украину, но и об ударах по тем европейским заводам, что их производят», — сказал Журавлев.

Он предложил действовать по примеру США, которые заявляют, что не воюют с иранским народом, а лишь борются с ядерной программой Ирана.

«Так и мы против европейцев ничего не имеем, просто хотим избавиться от тех объектов, где делают оружие, вредящее населению нашей страны», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО сбили еще два украинских беспилотника, летевших на Москву. Всего с полуночи вторника, 9 июня, средства ПВО уничтожили 11 дронов, которые летели в сторону города.

