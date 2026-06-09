Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:55, 9 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России предложили способ борьбы с атакующими города дронами ВСУ

Депутат Журавлев: Чтобы защититься от дронов ВСУ, нужно уничтожать европейские заводы
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Необходимо наносить удары по европейским заводам, выпускающим беспилотники для Украины, заявил депутат Госдумы, первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлев. В интервью «Ленте.ру» он отметил, что пока не будет уничтожена сама индустрия БПЛА, количество атакующих дронов будет только расти.

«Не устану повторять, что их будет с каждым днем все больше и больше, пока мы не начнем планомерное уничтожение индустрии БПЛА. Речь идет не только о логистике и путях доставки комплектующих на Украину, но и об ударах по тем европейским заводам, что их производят», — сказал Журавлев.

Он предложил действовать по примеру США, которые заявляют, что не воюют с иранским народом, а лишь борются с ядерной программой Ирана.

«Так и мы против европейцев ничего не имеем, просто хотим избавиться от тех объектов, где делают оружие, вредящее населению нашей страны», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО сбили еще два украинских беспилотника, летевших на Москву. Всего с полуночи вторника, 9 июня, средства ПВО уничтожили 11 дронов, которые летели в сторону города.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о решающем моменте в конфликте

    Мир предупредили о риске нехватки автокомпонентов из-за войны в Иране

    «Горб» на российском Су-34 объяснили

    Блогерша призвала отказаться от процедуры «русские губы» из-за испорченной внешности

    Американцев попросили стрелять по гигантским пресмыкающимся

    Объем наличных в обращении вырос в России до максимума

    В России назвали цель визита Зеленского в Эстонию на саммит стран Северной Европы и Балтии

    Очевидец рассказал о втором взрыве после теракта в Балашихе

    В одном из регионов России на дороге заметили опасного хищника

    Пассажир сорвал рейс в середине полета и вынудил попутчиков спать на полу аэропорта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok