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15:03, 9 июня 2026Бывший СССР

В России рассказали о ситуации на Добропольском выступе

В России заявили о зачистке Павловки в ДНР российскими войсками
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска зачистили Павловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Дневник Десантника».

Как отметили авторы сообщения, несмотря на нехватку живой силы у Вооруженных сил Украины (ВСУ), севернее Дружковки Киев обустроил мощную линию обороны. По их словам, при обороне противник массово используют дроны. Для противодействия этому российские военные атакуют украинские расчеты БПЛА при помощи авиации и артиллерии.

«Добропольский выступ. Наши войска в ходе успешного наступления полностью зачистили Павловку. Продолжается продвижение и в восточном направлении, а также севернее Павловки, где у ВСУ до самой Дружковки ряд мощных укреплений», — говорится в сообщении.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что в Доброполье украинские военные оборудовали позиции у кладбища. Он отметил, что бойцы ВСУ не дают хоронить людей местным жителям.

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