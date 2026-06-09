В России снизился дефицит кадров в одной отрасли

Котяков: В России снизился дефицит кадров в IT-отрасли

В России снизился дефицит кадров в IT-отрасли. Об этом заявил министр труда Антон Котяков, его слова приводит газета «Ведомости».

По словам главы ведомства, нехватка рабочих рук в отрасли сократилась благодаря многолетним усилиям по популяризации этой профессии, сложившимся высоким конкурентным зарплатам и повышению производительности труда. Однако наметившаяся тенденция может быть временной.

«Если начнется более интенсивное внедрение ИИ, то дополнительная потребность в специалистах, которые могли бы обучать модели, встраивать их в производственные процессы, оценивается в 250 000 человек. Это снова вернет отрасль к более сильной конкуренции за кадры», — отметил Котяков.

По итогам 2025 года российские IT-компании впервые за несколько лет столкнулись с падением совокупной выручки. Снижение составило всего 0,75 процента (60 миллиардов рублей), но в 2024-2025 годах выручка увеличилась с 5,34 триллиона до 8,01 триллиона рублей, то есть речь идет о достаточно резком торможении. Компании столкнулись со снижением бюджетов заказчиков, удорожанием разработки и усилением конкуренции, что привело к значительному ухудшению финансовых результатов.