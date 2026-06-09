В России заявили о расшевелившем «осиное гнездо» бывшем вагнеровце

Военблогер Живов: Ветеран «Вагнера» Китаев расшевелил осиное гнездо в Находке

Ветеран частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Владимир Китаев, оказавшийся в центре скандала с чиновниками в Находке Приморского края, «расшевелил осиное гнездо». Об этом заявил российский военблогер Алексей Живов.

Публицист обратил внимание на поведение представителей городской администрации, которые не ожидали, что участник спецоперации будет отстаивать свои права.

«Посмотрите на кислые лица бюрократов, чье осиное гнездо расшевелил Китаев (Айсмен). Вот поэтому и шепчутся о проблеме ветеранов, что мужчины, воевавшие за свою Родину не будут себя вести как хлебушки или степашки, они будут требовать и добиваться ответов», — написал в блоге Живов о ситуации с бывшим вагнеровцем.

Как стало известно ранее, чиновники из Находки попытались прогнать Китаева из зала заседания после того, как он начал задавать неудобные вопросы. Ветеран специальной военной операции был недоволен работой чиновников Находки, ругался на администрацию и использовал нецензурные выражения. В итоге Китаева попытались вывести «на разговор». Инцидент попал на видео.