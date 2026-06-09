Российские ученые нашли на 1800-летнем черепе следы удаления зуба мудрости

Археологи ПГУ нашли на 1800-летнем черепе мужчины следы удаления зуба мудрости

Ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) нашли на древнем человеческом черепе следы удаления зуба мудрости. Об этом сообщает журнал «Родина».

Археологи исследовали Ражкинский древнемордовский могильник, расположенный в Нижнеломовском районе Пензенской области. В нем они обнаружили 1800-летний череп мужчины. Ученые заметили, что в течение длительного времени он фиксировал или размягчал зубами предметы, не предназначенные для употребления в пищу. На это, по словам экспертов, указывают разрушенные суставной хрящ и поверхностные слои кости.

Однако, помимо разрушенных зубов, ученые увидели на черепе следы операции по удалению правого зуба мудрости на верхней челюсти. Оказалось, что в то время манипуляция была проведена успешно. Специалисты удивились изобретательности хирурга, который сначала удалил наружную стенку костной лунки, а затем аккуратно удалил проблемный зуб. «Индивид смог прожить после нее [операции] несколько месяцев. Хотя последствия экстремальной жевательной нагрузки были столь серьезны, что даже удаление зуба не могло спасти больного», — пояснила доцент кафедры «Анатомия человека» ПГУ Ольга Калмина.

Ранее сообщалось, что при раскопках кургана в Омской области археологи нашли скелет человека, похороненного в уникальной для этой местности позе.

