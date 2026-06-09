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17:56, 9 июня 2026Моя страна

Российские ученые нашли на 1800-летнем черепе следы удаления зуба мудрости

Археологи ПГУ нашли на 1800-летнем черепе мужчины следы удаления зуба мудрости
Мария Винар

Фото: Tunatura / Shutterstock / Fotodom

Ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) нашли на древнем человеческом черепе следы удаления зуба мудрости. Об этом сообщает журнал «Родина».

Археологи исследовали Ражкинский древнемордовский могильник, расположенный в Нижнеломовском районе Пензенской области. В нем они обнаружили 1800-летний череп мужчины. Ученые заметили, что в течение длительного времени он фиксировал или размягчал зубами предметы, не предназначенные для употребления в пищу. На это, по словам экспертов, указывают разрушенные суставной хрящ и поверхностные слои кости.

Однако, помимо разрушенных зубов, ученые увидели на черепе следы операции по удалению правого зуба мудрости на верхней челюсти. Оказалось, что в то время манипуляция была проведена успешно. Специалисты удивились изобретательности хирурга, который сначала удалил наружную стенку костной лунки, а затем аккуратно удалил проблемный зуб. «Индивид смог прожить после нее [операции] несколько месяцев. Хотя последствия экстремальной жевательной нагрузки были столь серьезны, что даже удаление зуба не могло спасти больного», — пояснила доцент кафедры «Анатомия человека» ПГУ Ольга Калмина.

Ранее сообщалось, что при раскопках кургана в Омской области археологи нашли скелет человека, похороненного в уникальной для этой местности позе.

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