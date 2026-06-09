Риттер: Глава МИД Литвы угрожает Калининграду оружием, которого у них нет

Литва угрожает Калининграду оружием, которого у нее нет. Так высказывания главы литовского МИД Кястутиса Будриса прокомментировал бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью РИА Новости.

«Мне любопытно, о чем говорит литовский министр иностранных дел, какое оружие он планирует использовать, чтобы угрожать Калининграду? Ведь у Литвы нет никакого оружия. И они упускают, что Калининград является частью России», — сказал он.

По его словам, Литва, возможно, рассчитывает на американское оружие, но «у американцев его тоже больше нет».

Ранее Будрис призвал НАТО «показать русским», что силы альянса способны прорваться в Калининградскую область. По его словам, у НАТО есть средства, чтобы при необходимости сровнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы.