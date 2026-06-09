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05:58, 9 июня 2026Мир

В США удивились угрозам МИД Литвы в адрес Калининграда

Риттер: Глава МИД Литвы угрожает Калининграду оружием, которого у них нет
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Литва угрожает Калининграду оружием, которого у нее нет. Так высказывания главы литовского МИД Кястутиса Будриса прокомментировал бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью РИА Новости.

«Мне любопытно, о чем говорит литовский министр иностранных дел, какое оружие он планирует использовать, чтобы угрожать Калининграду? Ведь у Литвы нет никакого оружия. И они упускают, что Калининград является частью России», — сказал он.

По его словам, Литва, возможно, рассчитывает на американское оружие, но «у американцев его тоже больше нет».

Ранее Будрис призвал НАТО «показать русским», что силы альянса способны прорваться в Калининградскую область. По его словам, у НАТО есть средства, чтобы при необходимости сровнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы.

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