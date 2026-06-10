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11:17, 10 июня 2026Авто

Беременная россиянка уехала в роддом с места ДТП и лишилась прав

В Великом Новгороде беременную лишили прав за оставление места ДТП ради госпитализации
Марина Аверкина

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд в Великом Новгороде признал решение мирового судьи, который на год лишил автомобилистку водительского удостоверения. Женщина покинула место аварии, поскольку торопилась в родильный дом на плановую госпитализацию, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в конце октября 2025 года на трассе, ведущей в областной центр. Находясь за рулем, женщина почувствовала себя резко плохо: у нее потемнело в глазах, произошла дезориентация, из-за чего автомобилистка непроизвольно нажала на газ. Машина потеряла управление и столкнулась с тросовым отбойником.

Согласно материалам дела, вместо звонка в ГАИ женщина вместе с сопровождавшим ее мужчиной уехала на попутном такси в роддом. Брошенный автомобиль полицейские нашли благодаря сообщению очевидца.

В суде женщина не отрицала факт произошедшего. Она подтвердила, что была за рулем, а также объяснила свой поспешный отъезд необходимостью лечь в больницу. Медицинские справки засвидетельствовали ее пребывание в стационаре, а также роды спустя двое суток.

В решении суда указано: наличие уважительных обстоятельств не освобождает водителя от обязанности известить полицию о ДТП или возвратиться на место происшествия после получения помощи. Суд признал женщину виновной в оставлении места аварии (часть 2 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ) и назначил наказание в виде лишения прав на один год. Вышестоящая инстанция оставила это постановление без изменений.

Ранее стало известно, что в небольшом американском городе на северо-западе страны решили проблему летальных ДТП. В Хобокене, где проживают около 60 тысяч человек, с января 2017 года не случилось ни одной аварии с летальным исходом.

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