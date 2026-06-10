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14:56, 10 июня 2026Экономика

Депутат Аксаков позитивно оценил развитие партнерств между банками и маркетплейсами

В Госдуме допустили саморегулирование для сотрудничества банков и маркетплейсов

Фото: Studio Romantic / Shutterstock / Fotodom

Банк России на прошедшей дискуссии в рамках Петербургского международного экономического форума приветствовал открытые модели партнерств и добровольные практики сотрудничества банков и маркетплейсов. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, отвечая на вопрос «Ленты.ру» о том, можно ли сказать, что через саморегулирование стороны нашли решение вопроса о скидках или могут его найти, заявил, что рынок ищет и уже находит компромиссные решения. По его словам, целый ряд кредитных организаций вырабатывают разные партнерские программы с маркетплейсами, выстраивают прозрачные и взаимовыгодные механизмы сотрудничества.

«Это позитивная тенденция: и банки, и платформы понимают, что открытость и совместная работа помогут им создавать дополнительную выгоду для максимально широкого круга клиентов. Мы видим все больше примеров партнерства банков с торговыми сетями, ведущими игроками екома и других индустрий. Соглашусь с регулятором (Банк России — прим.ред.) в том, что развитие такого сотрудничества создает новые возможности для соблюдения баланса интересов разных участников рынка», — подчеркнул парламентарий.

По словам Аксакова, процесс идущих в отрасли изменений слишком важен и сложен. Будут продолжаться дискуссии относительно оптимальных подходов регулирования, уверен он. Но, по его мнению, возможен и формат саморегулирования. Например, в рамках межотраслевого меморандума, сказал Аксаков в комментарии «Ленте.ру».

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