Bloomberg: Индия приостановила выдачу разрешений на Starlink из-за угрозы нацбезопасности

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Стало известно о приостановке выдачи разрешений на использование американского сервиса спутникового интернета Starlink в Индии. Это связано с потенциальной угрозой нацбезопасности в стране, сообщает Bloomberg.

Уточняется, что причиной стали опасения на фоне использования спутниковых терминалов компании Илона Маска SpaceX в конфликте из-за нападения США и Израиля на Иран. Агентство сообщает, что в Нью-Дели переживают из-за вопроса о возможности контролировать оператора в условиях напряженности.

Службы безопасности при МВД Индии не выдали окончательные разрешения, необходимые для запуска Starlink.

Основной российский экспортный сорт нефти Urals подешевел по сравнению с эталонным сортом Brent при поставках в Индию и Китай. Местные покупатели вновь вернулись к требованию скидок.