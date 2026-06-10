Депутат ГД Водолацкий: Риторика ЕС уничтожает суверенитет государств Европы

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в беседе с RT заявил, что Европейский союз (ЕС) на сегодняшний день представляет собой агрессивную структуру, превосходящую по своему характеру НАТО.

По его словам, ЕС управляет процессами дестабилизации в Европе, уничтожая экономику государств-членов под управлением англосаксов.

Парламентарий отметил, что риторика руководства Евросоюза крайне агрессивна, что ведет к разрушению суверенитета стран-участниц и размыванию их традиционных ценностей и культуры. Водолацкий также обратил внимание на русофобскую политику и демонизацию России: жителям европейских государств через СМИ и соцсети внушается мысль, что Россия является «врагом номер один», и необходимо объединиться для ее уничтожения.

Ранее итальянское издание L`Antidiplomatico обвинило Европу в желании продолжить конфликт на Украине. В материале утверждается, что после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске европейские лидеры начали вести себя «как настоящие воинствующие негодяи».