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05:44, 10 июня 2026Мир

Раскрыт негативный эффект от риторики ЕС для суверенитета государств Европы

Депутат ГД Водолацкий: Риторика ЕС уничтожает суверенитет государств Европы
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в беседе с RT заявил, что Европейский союз (ЕС) на сегодняшний день представляет собой агрессивную структуру, превосходящую по своему характеру НАТО.

По его словам, ЕС управляет процессами дестабилизации в Европе, уничтожая экономику государств-членов под управлением англосаксов.

Парламентарий отметил, что риторика руководства Евросоюза крайне агрессивна, что ведет к разрушению суверенитета стран-участниц и размыванию их традиционных ценностей и культуры. Водолацкий также обратил внимание на русофобскую политику и демонизацию России: жителям европейских государств через СМИ и соцсети внушается мысль, что Россия является «врагом номер один», и необходимо объединиться для ее уничтожения.

Ранее итальянское издание L`Antidiplomatico обвинило Европу в желании продолжить конфликт на Украине. В материале утверждается, что после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске европейские лидеры начали вести себя «как настоящие воинствующие негодяи».

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