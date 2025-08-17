Интернет и СМИ
23:26, 17 августа 2025Интернет и СМИ

Европу обвинили в желании продолжить конфликт на Украине

L`Antidiplomatico: Европейские лидеры пытаются продолжить конфликт на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Лидеры европейских стран после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пытаются добиться продолжения конфликта на Украине. Об этом написало издание L`Antidiplomatico.

По мнению журналистов, после саммита на Аляске европейские лидеры ведут себя, «как настоящие воинствующие негодяи», поскольку повторяют заявление о «пути Украины в ЕС и НАТО». В связи с этим Европу обвинили в желании продолжить конфликт.

«Что это, как не проевропейская кампания фанатиков, жаждущих продолжения войны, алчных поджигателей войны, которые, исключая ограничения на поставки оружия Киеву, настаивают на ключевой причине войны: вступлении Киева в НАТО», — отмечается в публикации.

Вечером 15 августа на Аляске прошли переговоры Трампа и Путина. Встреча состоялась в составе делегаций и оказалась короче, чем ожидалось. Путин оценил диалог как очень хороший. Трамп, в свою очередь, сказал, что встреча прошла на 10 баллов из 10.

