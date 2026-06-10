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Из жизни
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02:01, 10 июня 2026Из жизни

Названы типичные просьбы мужчин с маленькими пенисами

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Jari Hindstroem / Shutterstock / Fotodom

Британская БДСМ-госпожа Мелисса Тодд рассказала о работе с мужчинами, у которых маленькие пенисы. Ее слова передает Metro.

По словам Тодд, обычно такие клиенты просят, чтобы их высмеивали и унижали. Им нравится слышать, что с половым органом такого размера они мало похожи на мужчин. Типичным запросом подобного рода Тодд назвала просьбы говорить, что им никогда не удастся удовлетворить женщину.

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БДСМ-госпожа отметила, что некоторые мужчины считают маленькими пенисы совершенно нормального размера. «Видимо, кто-то заставил его стыдиться размеров своего мужского достоинства, и он решил эротизировать собственный дискомфорт и унижение, приручить их и обернуть себе на пользу», — предположила она.

Ранее обладатель микропениса из США рассказал о трудностях, с которыми сталкивается из-за своей физиологической особенности. «Я стараюсь избегать писсуаров. Я перестал играть в футбол. Всегда ношу худи и мешковатые шорты, чтобы скрыть отсутствие выпуклости», — посетовал американец.

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