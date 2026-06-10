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12:01, 10 июня 2026Экономика

Один из ключевых металлов подешевел до минимума

Биржевая стоимость платины упала ниже $1,7 тысячи впервые с декабря
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В ходе торгов в среду, 10 июня, биржевая стоимость платины упала ниже 1,7 тысячи долларов за унцию впервые с декабря прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Investing.

На минимуме котировки одного из ключевых металлов падали до 1656 долларов. К 11:50 по московскому времени цена платины поднялась примерно до 1677 долларов. Снижение к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составило чуть более двух процентов.

Стоимость важнейшего металла падает четвертую сессию подряд. С начала июня котировки платины упали почти на 13 процентов.

Аналитики связывают подобную динамику с рядом факторов. К числу основных причин эксперты относят снижение интереса к этому металлу в автомобильной промышленности на фоне усиления спроса на электрокары, общую экономическую неопределенность в мире, а также поступление на глобальный рынок складских запасов, что способствует наращиванию предложения на фоне ограниченного спроса. Последний фактор останется актуальным как минимум до 2030 года, спрогнозировали специалисты Всемирного совета по инвестициям в платину.

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