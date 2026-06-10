Обязательные прививки для каждого жителя России назвали в Роспотребнадзоре

Попова: Россияне обязательно должны делать прививки от туберкулеза и кори

Каждому жителю России необходимо сделать прививки от туберкулеза, гепатита B, коклюша, кори, столбняка, дифтерии, полиомиелита, краснухи. Об этом в интервью РИА Новости заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Наиболее важные вакцины, которые нужно сделать каждому, внесены в национальный календарь прививок. Вакцинация при этом проводится за счет средств из федерального бюджета страны.

«В первые дни жизни — это вакцины от туберкулеза, гепатита B. Затем идет вакцинация от кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, краснухи», — сказала Попова.

По ее словам, это жизненно важные вакцины, обеспечивающие иммунитет на долгие годы. Специалист добавила, что в России также проводится ежегодная вакцинация против гриппа, поэтому заболеваемость очень невысокая относительно других стран.

Ранее стало известно об успешных испытаниях новой вакцины против рака.