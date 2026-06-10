Раскрыты детали дела о мошенничестве против экс-главы азербайджанской диаспоры на Урале

Бывший лидер азербайджанской диаспоры на Урале Мустафаев обвиняется в трех эпизодах

Раскрыты детали дела о мошенничестве против бывшего главы азербайджанской диаспоры на Урале Видади Мустафаева. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Он обвиняется в трех эпизодах по части 3 и части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

В Екатеринбурге суд планировал приступить к рассмотрению дела Мустафаева 9 июня, но не смог из-за нарушения процессуальных норм, потому что фигурант не был вовремя уведомлен о начале процесса. В результате суд продлил ему арест на полгода. Следующее заседание назначено на 22 июня. По мнению защиты бывшего главы азербайджанской диаспоры, у следствия нет реальных доказательств его вины.

В начале декабря 2025 года суд арестовал Мустафаева.

По версии следствия, в 2018 году он заключил договор займа на четыре миллиона рублей с организацией «Агропродукт», однако та выплатить долг не смогла. Тогда Мустафаев в счет оплаты изъял участки организации по подложным документам. Кадастровая стоимость участков в шесть раз превысила сумму займа.