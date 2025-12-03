Главу азербайджанской общины Екатеринбурга отправили в СИЗО

В Екатеринбурге суд взял под стражу главу азербайджанской общины Мустафаева

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга взял под стражу главу азербайджанской общины Видади Мустафаева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов области.

Мустафаева обвиняют в мошенничестве. Он пробудет в СИЗО до 31 января 2026 года.

О задержании главы общины стало известно 1 декабря. По версии следствия, в 2018 году он заключил договор займа на четыре миллиона рублей с организацией «Агропродукт», однако та выплатить долг не смогла. Тогда Мустафаев в счет оплаты изъял участки организации по подложным документам. Кадастровая стоимость участков в шесть раз превысила сумму займа.

