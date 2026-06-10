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12:35, 10 июня 2026Культура

У актера фильма «Люди Икс» диагностировали рак груди

У канадского актера Тайлера Мэйна обнаружили рак груди
Ольга Коровина

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Канадский актер и рестлер Тайлер Мэйн, известный по роли Саблезубого в фильме «Люди Икс», сообщил, что борется с раком груди. Об этом он рассказал в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Да. У меня рак груди. И да, это действительно очень редкое заболевание. Лишь один процент больных раком молочной железы — мужчины», — написал Мэйн.

Артист признался, что сначала хотел держать диагноз в секрете, поскольку немного его стыдился. Позже он изменил свое решение, узнав, что у мужчин чаще диагностируют рак груди на поздних стадиях, поскольку об этом мало говорят.

Мэйн поблагодарил поклонников за поддержку и призвал распространить информацию о его диагнозе, чтобы повысить осведомленность людей. «Рак — это отвратительно, но если его вовремя обнаружить, можно выиграть эту битву», — подчеркнул он.

Ранее Анджелина Джоли снялась для французской версии журнала Time и показала шрам на груди от мастэктомии — операции по удалению молочных желез. Актриса сделала ее в 2013 году в целях снизить риск развития рака груди.

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