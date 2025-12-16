Анджелина Джоли показала шрам на груди от мастэктомии на обложке журнала Time

Актриса Анджелина Джоли снялась для Time и показала шрам на груди от мастэктомии

Американская актриса, кинорежиссер, сценаристка, продюсер, фотомодель и общественный деятель Анджелина Джоли снялась для французской версии журнала Time и показала шрам на груди. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания.

50-летняя знаменитость предстала на обложке Time в черном распахнутом кардигане и с распущенными волосами. При этом на груди Джоли виден шрам от мастэктомии — операции по удалению молочных желез. Актриса сделала ее в 2013 году в целях снизить риск развития рака груди.

Издание отметило, что съемка звезды «Малефисенты» посвящена выходу фильма «Кутюр» на большие экраны, где она сыграла режиссера, которой диагностировали упомянутое заболевание.

В сентябре пережившая рак груди американская актриса Оливия Манн в откровенном виде сняласьдля журнала Bustle. Тогда звезда телесериала «Служба новостей» предстала перед камерой в облегающей майке, отказавшись при этом от бюстгальтера.