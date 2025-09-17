Ценности
04:00, 17 сентября 2025
Ценности

Пережившая рак груди актриса снялась в прозрачном топе без бюстгальтера

Пережившая рак груди актриса Оливия Манн снялась в откровенном топе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @bustle

Пережившая рак груди американская актриса Оливия Манн в откровенном виде снялась для журнала Bustle. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя знаменитость предстала перед камерой в прозрачном белом топе. При этом она отказалась от бюстгальтера, и сквозь ткань просвечивал ее обнаженный бюст.

В то же время артистка надела черные мини-шорты бренда Calvin Klein и зеленую куртку и дополнила образ массивной золотистой цепочкой с кулоном.

Ранее в сентябре дочь Майкла Джексона актриса и певица Пэрис Джексон оголила грудь на публике.

