Дочь Майкла Джексона оголила грудь на публике

Дочь Майкла Джексона Пэрис Джексон в откровенном виде посетила Неделю моды

Американская актриса и певица Пэрис Джексон в откровенном виде появилась на публике. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

27-летняя дочь поп-исполнителя Майкла Джексона посетила вечеринку по случаю запуска журнала 72 Magazine в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Папарацци запечатлели ее в прозрачном коричневом топе с длинными рукавами. При этом девушка отказалась от бюстгальтера, и сквозь ткань просвечивала ее оголенная грудь.

Кроме того, наследница артиста надела серую мини-юбку с цветочным узором и шлейфом и бордовые сапоги на высоких каблуках.

В июле Пэрис Джексон снялась топлес во время купания с женихом.