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19:35, 20 июля 2025Ценности

Дочь Майкла Джексона снялась топлес во время купания с женихом

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @Paris Jackson

Американская актриса и певица Пэрис Джексон показала фото топлес. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя дочь поп-исполнителя Майкла Джексона снялась во время купания в водоеме с женихом, 47-летним актером Джастином Лонгом. На размещенном кадре наследница артиста предстала в черных плавках, повернувшись к камере спиной. Кроме того, она продемонстрировала фанатам татуировки на руке и шее.

В мае Пэрис Джесон в откровенном образе появилась на вечеринке amfAR Gala, проводившейся в рамках Каннского кинофестиваля. Певица выбрала для выхода в свет боди с прозрачной накидкой.

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