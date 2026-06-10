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16:49, 10 июня 2026Моя страна

В Европе отметили российский национальный праздник

В Женеве отметили удмуртский национальный праздник «Гербер»
Мария Винар

Фото: khramova natalia / Shutterstock / Fotodom

В Женеве отметили удмуртский национальный праздник «Гербер». Об этом сообщила народная артистка и посол культуры Удмуртской Республики Надежда Уткина на своей странице во «ВКонтакте».

Праздник под названием «Гербер» символизирует окончание весенних полевых работ. Его проводят на берегу европейского озера Леман уже третий год подряд. «Раньше дату праздника определяли, ориентируясь на погоду, звезды и состояние травы. В день Гербера удмурты благодарили богов за удачно проведенные земледельческие работы и просили хорошего урожая», — рассказала Уткина на мероприятии.

Гости прибыли на праздник с севера Швейцарии и из Франции. В течение дня им удалось попробовать перепеч — одно из самых известных блюд удмуртской кухни в виде ватрушки с капустой, зеленым луком, мясом, грибами. Кроме того, гостей угощали яйцами в топленом молоке, травяным чаем с медом и морсом.

Для приглашенных выступили хор «Русская душа», а также ансамбли «Споем вместе», «Настройка». К ним присоединились танцоры-любители и активисты швейцарской общественной ассоциации татар и башкир «Юлдаш».

Ранее сообщалось, что башкиры и татары вместе отметили сабантуй в США.

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