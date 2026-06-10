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19:24, 10 июня 2026Россия

В Минобороны назвали нового главкома ВКС России

Минобороны: Главкомом ВКС России назначили генерал-полковника Александра Чайко
Майя Назарова

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Генерал-полковника Александра Чайко назначили главнокомандующим Воздушно-космическими силами (ВКС) России. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Он получил назначение в мае указом президента России. На этом посту он сменил генерал-полковника Виктора Афзалова.

«Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Чайко Александр Юрьевич», — сказано в документе российского оборонного ведомства.

Чайко родился 27 июля 1971 года в городе Голицыно Московской области.

В 1988-м он окончил Московское суворовское военное училище. Затем продолжил образование в Московском высшем общевойсковом командном училище им. Верховного совета РСФСР. Завершил обучение в 1992 году.

В 2015-м Чайко назначили начальником штаба российской группировки войск в Сирии. В этой должности он отвечал за создание инфраструктуры, определение порядка службы на базах, взаимодействие с сирийскими союзниками, а также принимал участие в разработке планов по борьбе с боевиками.

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