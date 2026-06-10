В Роскачестве рассказали о правилах стандарта «муслим френдли»

Роскачество: Речь о коммерческой услуге, а не о введении религиозных норм в госмедицину

Новый стандарт для медицинских учреждений «муслим френдли» подразумевает под собой коммерческие услуги, а не введение религиозных норм в государственную медицину. Об этом представитель Роскачества заявил в беседе с «Царьградом», отвечая на главные вопросы этого феномена.

В ведомстве подчеркнули, что подобные сервисы должны работать только за счет самих клиник и пациентов — не может быть и речи об оплате дополнительных услуг за счет системы ОМС или налогоплательщиков.

Было подчеркнуто, что создание Центра компетенций халяль и стандарта «муслим френдли» обязано современной экономике. К 2030 году объемы рынка халяль-продукции могут перевалить за несколько триллионов, так что введение в России регулирования такой практики просто необходимо для поддержания конкуренции.

При этом нельзя говорить о внедрении шариатских норм в российское право. Сертификация будет проверять лишь соответствие услуг госстандартам, а не религиозным нормам. «Сертификация проверяет, соответствует ли продукция или услуга ГОСТ, а не шариату. Там прописаны только допустимые и недопустимые ингредиенты и технологические требования. Все строго в рамках российского законодательства. А сертификация добровольная», — заявил представитель Роскачества.

В итоге данный стандарт больше относится к частной медицине, а также к сфере платных услуг. Сертификация «муслим френдли» остается добровольной, так что любое медучреждение сможет подать заявку, если готово развивать данное направление за собственные деньги.

Ранее в Карелии отремонтируют медицинские объекты по нацпроекту. Первыми обновление получат 10 медучреждений.