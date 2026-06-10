В России отреагировали на желание Додика вступить в ЕС

Сенатор Карасин: Категоричные заявления о желании Додика вступить в ЕС делать рано

Категоричные заявления о желании Республики Сербской вступить в Евросоюз делать рано, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на соответствующее высказывание председателя ведущей политической партии РС «Союз независимых социал-демократов» (СНСД) Милорада Додика.

«Надо проверить, что на самом деле было сказано и каковы реальные намерения. Но если такие намерения высказаны с оговорками, которые ограничивают их участие в военно-политических играх альянса, то надо смотреть, как это будет воспринято, во-первых, народом Республики Сербской, во-вторых, как это будет воспринято в самом альянсе», — высказался Карасин.

Какие-то категоричные заявления, наверное, делать рано. Надо изучить ситуацию Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее Додик заявил, что Республика Сербская хочет в Европейский союз (ЕС), но без участия в его военных планах. Он добавил, что республика пытается избежать втягивания в геополитические разногласия.

При этом Додик охарактеризовал нынешнее руководство объединения как худшее за всю историю, по этой причине Республике Сербской лучше подождать прихода «новых людей».

